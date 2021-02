Mercato Juventus | Pirlo deluso | ma spunta un nuovo nome dagli svincolati

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 2 febbraio 2021)– La finestra didi gennaio si è chiusa. La, oltre qualche giovane per l’Under23 e l’acquisto di Rovella (che rimane a Genova in prestito), non ha fatto nessun movimento diutile a rinforzare la prima squadra. Andreasi aspettava l’innesto di una quarta punta in rosa, anche se di fatto Kulusevski sembra aver preso quel ruolo. L’attacco bianconero però al momento non presenta un’alternativa vera e propria a Morata, una prima punta., Diego Costa a parametro zero? Come riporta ‘Il Corriere della Sera’ Andreasarebbe rimastodaldella società che non gli ha portato alcun rinforzo, resta l’assenza di ...