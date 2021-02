Meghan Markle e Harry | la Regina perde la pazienza e li punisce

(Di martedì 2 febbraio 2021)hanno tirato troppo la corda e laElisabetta non intende più sottostare alle loro pretese, prendendo la decisione definitiva sulla questione “Megxit”. La Sovrana abbandona la linea morbida tenuta fin qua nei confronti dei nipoti e adotta un atteggiamento intransigente che li mette di fronte alle conseguenze del loro gesto di rottura nei confronti della Famiglia Reale. A influire sul cambiamento di rotta di Sua Maestà, concorrono i continui rifiuti dia venire incontro alle esigenze della Corona, la loro insistenza a comportarsi senza tenere conto dei legami con la Corte britannica, come quando intervennero nelle elezioni presidenziali americane, mettendo lain imbarazzo. Anche tutte le forme di compromesso offerte loro ...

e il principe Harry hanno modificato in segreto i loro nomi riportati sul certificato di nascita del figlio Archie appena un mese dopo la sua nascita. Archie Harrison Mountbatten - ...Ha trovato quella libertà di parola e di espressione che rivoleva a tutti costi. E che, ha fatto dire attraverso la sua biografia semiautorizzata, è alla base della scelta di andarsene.non deve più sottostare alle imposizioni di Palazzo. La l'ha resa di nuovo libera di dire ciò che pensa. Ciò che ritiene giusto. Nonostante, verrebbe da dire, la tradizione millenaria ...Prima vittoria in tribunale per Harry e Meghan Markle, dopo la clamorosa fuga dal Regno Unito, nella guerra legale intrapresa contro la proprietà del Daily Mail: il più ostile fra ...Un giallo il certificato di nascita di Archie, dove il nome della madre cambia misteriosamente. Ecco cosa ha da dire in proposito Meghan Markle ...