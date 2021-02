Mbappe: “Neymar? Un bravo ragazzo, lontano dalla figura che gli disegnano. Mi ha aiutato molto” (Di martedì 2 febbraio 2021) Intervistato da France Football, Kylian Mbappé ha elogiato il suo amico e compagno di squadra Neymar: “Può fare tutto. È il migliore del mondo. Quando è arrivato a Parigi abbiamo capito subito di cosa era capace. Neymar capisce tutto sul campo, ha un istinto che gli fa notare tutto in una sola volta. Ho sempre creduto che i grandi giocatori siano fatti per giocare insieme e questo è stato vero per noi. Dal momento in cui sono arrivato al Psg i nostri status sono stati stabiliti: Neymar è il cuore del progetto e io sono qui per aiutarlo. Questo perché quando sono arrivato al Psg ero solo una stella nascente e avevo bisogno di confermare le mie capacità sul campo. E’ un bravo ragazzo. Davvero. lontano da quella figura che gli disegnano attorno da ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Intervistato da France Football, Kylian Mbappé ha elogiato il suo amico e compagno di squadra: “Può fare tutto. È il migliore del mondo. Quando è arrivato a Parigi abbiamo capito subito di cosa era capace.capisce tutto sul campo, ha un istinto che gli fa notare tutto in una sola volta. Ho sempre creduto che i grandi giocatori siano fatti per giocare insieme e questo è stato vero per noi. Dal momento in cui sono arrivato al Psg i nostri status sono stati stabiliti:è il cuore del progetto e io sono qui per aiutarlo. Questo perché quando sono arrivato al Psg ero solo una stella nascente e avevo bisogno di confermare le mie capacità sul campo. E’ un. Davvero.da quellache gliattorno da ...

sportface2016 : #PSG | #Mbappé: '#Neymar può fare tutto, è il migliore' - zazoomblog : Mbappé segnali d’amore al Psg e a… Neymar: “I grandi campioni fatti per giocare insieme. Lui il migliore al mondo”… - ItaSportPress : Mbappé, segnali d'amore al Psg e a... Neymar: 'I grandi campioni fatti per giocare insieme. Lui il migliore al mond… - Rafael_DSRangel : A gente combina igual Rodolfo e Caio MELHOR QUE MBAPPE E NEYMAR SKSJSKSJSLSJSK - Mbappe_lefinito : @Neymar_finito Sksks belle co -