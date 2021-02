Matteo Bassetti finsice sotto scorta. Cosa è successo al noto infettivologo

Leggi su tuttivip

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tra il surreale e l’inquietante. Ecco come potrebbe essere descritta la quotidianità in tempi di pandemia. Specialmente se la professione praticata è quella dell’(e non solo). Lo prediceva Camus, in maniera quasi ingenua, nella narrazione del romanzo La Peste. Lo confermacon forte coscienza. Facendo i conti con la triste realtà che lo vede oggetto di minacce da parte dell’ostinata minoranza ostile ai vaccini. L’genovese, ad oggi una delle voci più autorevoli e presenti in tematica di pandemia, è stato nuovamente minacciato. Le minacce attuali seguono le altre, di stampo pressoché identico, ricevute lo scorso mese.era già stato indotto a presentare denuncia per diffamazione e minacce aggravate. ...