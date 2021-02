Mattarella: “Serve un governo con piene funzioni” e convoca Mario Draghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Nulla di fatto. Il mandato esplorativo del Presidente della Camera Roberto Fico ha evidenziato che non c’è più una maggioranza parlamentare per sostenere un governo. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto. Il Capo dello Stato ha anche osservato che la crisi sanitaria ed economica “richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo”.. “Dallo scoglimento delle Camere del 2013 – ha osservato – sono trascorsi 4 mesi” per un governo, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 febbraio 2021) Nulla di fatto. Il mandato esplorativo del Presidente della Camera Roberto Fico ha evidenziato che non c’è più una maggioranza parlamentare per sostenere un. Così il presidente della Repubblica Sergioha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto. Il Capo dello Stato ha anche osservato che la crisi sanitaria ed economica “richiede unnellazza delle suee non uncon l’attività ridotta al minimo”.. “Dallo scoglimento delle Camere del 2013 – ha osservato – sono trascorsi 4 mesi” per un, nel 2018 “5 mesi”. Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con unsenzazza dellein mesi cruciali. Tutte queste ...

