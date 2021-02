Mattarella, l’appello ai partiti: «Serve un governo di alto profilo» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il capo dello Stato darà a Draghi un mandato pieno. La scelta di non andare alle elezioni in un periodo di pandemia Leggi su corriere (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il capo dello Stato darà a Draghi un mandato pieno. La scelta di non andare alle elezioni in un periodo di pandemia

fattoquotidiano : Mattarella: “Faccio un appello alle forze politiche per un governo di alto profilo”. L’intervento integrale del Cap… - RaiNews : L'intervento integrale del presidente #Mattarella: 'Appello a tutte le forze politiche per un governo di alto profi… - fabiochiusi : La voce della ragione, semplice ma durissima, nelle parole di Mattarella mette a nudo forse come mai prima il livel… - Ro96689588 : RT @mara_carfagna: L’alto appello del Presidente Mattarella pone fine a vergognose contrattazioni e impone a tutti i partiti una risposta p… - UgoBaroni : RT @Corriere: Mattarella convoca Draghi: «Serve un governo di alto profilo» -