Mattarella: governo del Presidente. Draghi convocato al Quirinale. Appello alle forze politiche (Di martedì 2 febbraio 2021) Nascerà un governo del Presidente. Mattarella affiderà l'incarico a Mario Draghi. La scelta segna il fallimento della politica. Soprattutto quella del Movimento 5 Stelle e del Pd. Arroccati sulle rispettive posizioni davanti all'incalzare di Matteo Renzi. Che ha tenuto fede al suo ruolo di rottamatore, mandando all'aria ogni possibilità di arrivare a un Conte ter.

