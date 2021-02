Marylin Manson accusato di violenze sessuali, la casa discografica lo allontana (Di martedì 2 febbraio 2021) L’etichetta discografica Loma Vista ha messo alla porta Marilyn Manson. Il cantante è stato accusato dall’ex compagna Evan Rachel Wood, star di Westworld, di aver abusato di lei ripetutamente. L’attrice lo ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair e successivamente anche in un post su Instagram. “Alla luce delle accuse della Wood e di altre donne smetteremo di promuovere il suo ultimo album e non avremo più rapporti con lui in futuro”, ha detto un portavoce dell’etichetta Loma Vista, che curato i suoi ultimi lavori, all’Hollywood Reporter. “Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora un’adolescente e per anni ha commesso orrendi abusi su di me”, ha rivelato Evan Rachel Wood, ora 33 anni. “Mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 febbraio 2021) L’etichettaLoma Vista ha messo alla porta Marilyn. Il cantante è statodall’ex compagna Evan Rachel Wood, star di Westworld, di aver abusato di lei ripetutamente. L’attrice lo ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair e successivamente anche in un post su Instagram. “Alla luce delle accuse della Wood e di altre donne smetteremo di promuovere il suo ultimo album e non avremo più rapporti con lui in futuro”, ha detto un portavoce dell’etichetta Loma Vista, che curato i suoi ultimi lavori, all’Hollywood Reporter. “Ha cominciato ad adescarmi che ero ancora un’adolescente e per anni ha commesso orrendi abusi su di me”, ha rivelato Evan Rachel Wood, ora 33 anni. “Mi ha lavato il cervello, riducendomi in sottomissione. Ora ho finito di vivere nella paura di rappresaglie, calunnie o ricatti. Sono qui per ...

