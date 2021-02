Martina Franca: analisi svolta ma penale chiesta da Asl Taranto dopo quasi dieci anni Fra le migliaia di notifiche anche gli errori (Di martedì 2 febbraio 2021) La prenotazione era per il 15 febbraio 2011. L’analisi di laboratorio fu svolta il 16 febbraio, il giorno dopo. Quella prestazione prenotata, da parte dell’Asl Taranto venne svolta. Nei giorni scorsi, a distanza di circa dieci anni da quella prestazione svolta, alla cittadina di Martina Franca è stata chiesta dall’Asl Taranto una penale per mancata disdetta di una prestazione non effettuata. Un chiaro errore. Di raccomandate ne sono state inviate migliaia, nelle scorse settimane, anche con richieste da svariate centinaia di euro. Ciò per evitare che, trascorsi dieci anni, intervenisse la prescrizione e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 2 febbraio 2021) La prenotazione era per il 15 febbraio 2011. L’di laboratorio fuil 16 febbraio, il giorno. Quella prestazione prenotata, da parte dell’Aslvenne. Nei giorni scorsi, a distanza di circada quella prestazione, alla cittadina diè statadall’Aslunaper mancata disdetta di una prestazione non effettuata. Un chiaro errore. Di raccomandate ne sono state inviate, nelle scorse settimane,con richieste da svariate centinaia di euro. Ciò per evitare che, trascorsi, intervenisse la prescrizione e ...

zazoomblog : Martina Franca: bisognoso tenta di rubare le offerte in chiesa il parroco gli offre ospitalità Denuncia alla polizi… - BKTPGroup : #Martina Franca: bisognoso tenta di rubare le offerte in chiesa, il parroco gli offre ospitalità - Noi Notizie Mart… - piobulgaro : MARTINA FRANCA - 31enne afgano ruba offerte in chiesa: bloccato dal parroco e denunciato. La polizia era già sulle… - Controcultura1 : Il personale del Commissariato di Martina Franca ha denunciato in stato di libertà per furto un uomo di nazionalità… - MartinaNotizie : Martina Franca. Rubava nelle chiese, denunciato 31enne -