Martina Franca, afghano sorpreso a rubare in chiesa: denunciato, ma Don Martino lo aiuterà a cercare lavoro

Quante volte avremmo voluto avere una seconda possibilità? Ogni tanto succede, come nel caso di un uomo di 31 anni di nazionalità afgana, sorpreso a rubare. Nei giorni scorsi le immagini di ...

