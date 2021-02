sportli26181512 : #Marsiglia, licenziato Villas Boas: 'Parole inaccettabili, faremo causa': Il comunicato del club francese dopo la c… - sportli26181512 : Marsiglia, UFFICIALE: licenziato Villas-Boas. 'Parole inaccettabili': Con una nota ufficiale, a poche ore di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia licenziato

Ilha accettato le dimissioni di André Villas Boas e ha minacciato anche sanzioni, dopo la conferenza stampa shock rilasciata dal tecnico portoghese. "Questa decisione è diventata inevitabile ...Commenta per primo Con una nota ufficiale, a poche ore di distanza dalla conferenza stampa nella quale André Villas - Boas ha rassegnato le sue dimissioni, l'Olympiquecomunica il licenziamento del tecnico portoghese: ' La decisione è diventata inevitabile a causa di ripetuti atti e comportamenti che hanno danneggiato gravemente il nostro club e i suoi ...Il tecnico portoghese lo ha fatto in diretta sorprendendo tutti i presenti, proprio durante la conferenza stampa in vista della prossima partita del Marsiglia contro il Lens. L’ex Tottenham – da mesi ...Il Marsiglia licenzia Andrè Villas-Boas dopo la conferenza in cui il tecnico aveva annunciato le dimissioni: "Atteggiamento inaccettabile".