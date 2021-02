(Di martedì 2 febbraio 2021) Ilnelle ultime ore è piombato nel caos, con l'allenatore Andrèche si è dimesso.Calciomercato Napoli, l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis: ecco chi è Boulaye Dia, l’attaccante che tallona Mbappè in Ligue 1Alla base della decisione dell'allenatore portoghese di lasciare l'incarico ci sarebbero delle divergenze con la società, per delle scelte di mercato errate. Il club è attualmente nono in classifica, ma nell'ultimo periodo aveva subito una brusca frenata.La società è al lavoro per trovare un sostituto all'altezza, con diversi nomi importanti che nelle ultime ore sono stati accostati alladell'OM. La pista calda sarebbe quella di Maurizio, che dopo aver interrotto l'avventura con la Juventus lo scorso agosto avrebbe voglia di tornare alla guida di una ...

Marsiglia, è rebus per il post Villas-Boas: Sarri, Rafa Benitez e Valverde i favoriti per la panchina

Rimbalza di nuovo in Italia, la voce, circolata nei giorni scorsi, che voleva Medhi Léris fra i giocatori ambiti daldi Vilas - Boas , che evidentemente lo stima quanto Ranieri. Parlando di ...Arek Milik non è più un. Sembra in via di definizione l'intricata situazione dell'attaccante polacco in scadenza con ... Ilha rotto gli indugi e ha fatto al presidente De Laurentiis una ...Medhi Léris piace al Marsiglia; Stijepovic è passato dall’Alessandria al Grosseto, mentre D’Amico probabilmente dal Chievo alla Pro Sesto ...Calciomercato Napoli: il centravanti polacco pronto a dire addio alla Serie A per approdare in Ligue 1 alla corte di Villas Boas. La conferma ...