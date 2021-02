Marotta | “Lite Lukaku-Ibra spot negativo per il calcio | sono episodi da gestire meglio in futuro”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: E’ Eriksen il vero acquisto di gennaio? “Eriksen è sicuramente un giocatore importante, ma ci tengo a sottolineare come l’Inter sia un grande club, per cui non cititolari e riserve, ma titolari e basta. La valutazione di un giocatore non va fatta sul minutaggio, ma sulle risposte che dà quando viene chiamato in causa”. Dopo ladiconhimovic si è aperta anche un’inchiesta. Qual è la sua posizione?“La mia sensazione è che non sia stato unopositivo. I calciatori, la dirigenza e gli allenatori hanno il compito di trasmettere valori educativi per i nostri giovani.è un ragazzo bravissimo, non ha nel ...