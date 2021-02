Marocco ed Israele | una storia millenaria

Leggi su it.insideover

(Di martedì 2 febbraio 2021) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’intervento preparato dall’ambasciatore Youssef Balla per la conferenza Gli accordi di Abramo: una speranza per il futuro Il 22 dicembre scorso è stato firmato a Rabat un accordo tripartitico tra, Stati Uniti ealla presenza di SM il Re Mohammed VI, nell’ambito della ripresa dei rapporti traInsideOver.