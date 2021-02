Mario Balotelli si scaglia contro il televoto del GF Vip che ha salvato Alda D’Eusanio

(Di martedì 2 febbraio 2021)sabato scorso ha fatto un brutto scivolone ed ha usato un termine razzista. Durante la cena la giornalista ha cercato di fare la simpatica ed ha vomitato la ‘N word’, scatenando ovviamente un putiferio. Ieri sera Alfonso Signorini ha aperto unper chiedere al pubblico se squalificare o meno la vippona e i telespettatori l’hanno graziata. La scelta dei fan del GF Vip non è piaciuta a(che non aveva usato parole proprio carine per Dayane Mello), che su Twitter ha tuonatolaed ha aggiunto di essere deluso dall’esito del. “Oggi vedrò davvero il popolo italiano quanto è vicino a me, a noi e alla nostra storia e se ho fatto ( abbiamo fatto ) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra ...

Mario Balotelli: mi stai e mi starai sempre sul cazzo ma qui FATTELO DIRE, TI HO AMATO. ASFALTA QUEI PAGLIACCI CAZZOOOOO!

CONTRO ALDA D'EUSANIO: 'FUORI DA TUTTI I PROGRAMMI' A prendere posizione in maniera coesa e compatta contro di lei sono statie suo fratello Enock Barwuah, quest'ultimo ex ...Sulla questione sono intervenuti anche Enock e il fratello. Questo riporterà in casa uno dei due per un confronto con la d'Eusanio?In questi giorni, Enock Barwuah e suo fratello Mario Balotelli hanno chiesto al Grande Fratello di intervenire contro la concorrente e il calciatore del Monza ha addirittura chiesto che la giornalista ...L'Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Il Grande Fratello Vip decide di non eliminarla direttamente, ma di passare dal pubblico mediante un te ...