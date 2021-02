TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Marilyn Manson scaricato dalla casa discografica si difende dopo le accuse: 'Orribili distorsioni della realtà' #mari… - LaStampa : Marilyn Manson respinge le accuse della Wood, ma la sua etichetta lo lascia - ariesnoob69 : RT @CHERRIVACUI: Perché nessuno sta parlando dei casi di abuso di Marilyn Manson? 4 donne hanno parlato di essere abusate e violentate fis… - ariesnoob69 : RT @cutierudegirl: ma parliamo di Marilyn Manson: magari more - ariesnoob69 : RT @Zurl92: Leggo un articolo: “Marilyn Manson nella bufera, Evan Rachel Wood lo accusa di molestie”. Neanche a dirlo i commenti sono sul g… -

Ultime Notizie dalla rete : Marilyn Manson

Dopo lo scandalo sollevato dall'attrice Evan Rachel Wood che ha confessato di essere stata adescata daquando era una teenager e di aver subito 'orribili abusi per anni', il cantante replica alle accuse e su Instagram attacca: 'Orribili distorsioni della realtà'. Intanto la sua casa ...non ha opposto alcun silenzio alle accuse di Evan Rachel Wood. Poche ore dopo essere stato tacciato di violenza, fisica e psichica, ha deciso di affidare ad Instagram una replica chiara.Dopo essere stato abbandonato dalla sua casa discografica, Marilyn Manson è stato anche rimosso da American Gods dopo le accuse di Evan Rachel Wood ...Evan Rachel Wood contro Marilyn Manson su Instagram: “Ha abusato orribilmente di me per anni”. L’attrice Evan Rachel Wood ha pubblicato un ...