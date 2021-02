Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood sugli abusi, il messaggio su Instagram (Di martedì 2 febbraio 2021) Marilyn Manson risponde a Evan Rachel Wood ad appena 24 ore dalla bomba sganciata dall’attrice. Il Reverendo lo fa con gli stessi mezzi usati dalla ex fidanzata e posta la sua replica su Instagram. Le accuse dell’attrice Nella giornata di ieri Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di abusi, manipolazione psicologica e lavaggio del cervello, aberrazioni che la rockstar di The Dope Show avrebbe messo in pratica durante la loro relazione. I due si erano conosciuti nel 2007 per poi lasciarsi nell’autunno del 2010. Nel 2018 Evan Rachel Wood aveva parlato di una relazione tossica avuta con un uomo che l’aveva ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)ad appena 24 ore dalla bomba sganciata dall’attrice. Il Reverendo lo fa con gli stessi mezzi usati dalla ex fidanzata e posta la sua replica su. Le accuse dell’attrice Nella giornata di ieriha accusatodi, manipolazione psicologica e lavaggio del cervello, aberrazioni che la rockstar di The Dope Show avrebbe messo in pratica durante la loro relazione. I due si erano conosciuti nel 2007 per poi lasciarsi nell’autunno del 2010. Nel 2018aveva parlato di una relazione tossica avuta con un uomo che l’aveva ...

