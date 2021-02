Marilyn Manson | l' ex pornostar Jenna Jameson svela | Fantasticava di bruciarmi viva

(Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo che Evan Rachel Wood ha accusatodi abusi, anche l'exha raccontato delle inquietanti fantasie del cantante. A poche ore dalle accuse di Evan Rachel Wood a, diverse donne che hanno frequentato la rockstar, tra cui anche l'ex, si sono fatte avanti per raccontare i dettagli delle loro esperienze con, confermando a loro volta di essere state vittime di abusi. In un'intervista concessa a DailyMail,- che ai tempi del successo era stata incoronata "Regina del Porno" e oggi, a 46 anni, ha messo su famiglia e preferisce farsi chiamare...

Nancahabyar : RT @39rosmad: La gente ha scoperto nel 2021 che Marilyn Manson è uno che maltratta le donne - F1997Fe : RT @ilpost: L’etichetta discografica di Marilyn Manson smetterà di lavorare con lui dopo alcune recenti accuse di abusi sessuali e psicolog… - ilpost : L’etichetta discografica di Marilyn Manson smetterà di lavorare con lui dopo alcune recenti accuse di abusi sessual… - CatelliRossella : Attrice accusa Marilyn Manson: 'Anni di abusi' - Cinema - ANSA - ciccionocera00 : RT @AcVo_KA: comunque ragazzi, so che probabilmente non vi importa, ma Marilyn Manson è stato ACCUSATO di violenze da una donna ed è stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Marilyn Manson

La notizia che ha scosso il mondo della musica quest'oggi è la seguente: l'attrice Evan Rachel Wood , dalle pagine virtuali di Vanity Fair, ha accusatodi abusi. La denuncia della Wood, ex didal 2007 al 2010, è stata seguita dalle testimonianze di altre 4 donne, ed è abbastanza pesante. Oltre a dichiarare di essere stata ......ha raggiunto la fama a livello internazionale grazie al ruolo di Dolores Abernathy nella serie TV Westworld ma che è conosciuta anche per essere stata per diversi anni la compagna di. ...Il cantante statunitense Marilyn Manson è stato allontanato dall’etichetta discografica con cui collaborava dal 2015 a causa delle accuse di molestie sessuali e psicologiche che gli sono state rivolte ...American Gods allontana Marilyn Manson dopo le accuse. Il cantante e attore sta pagando le conseguenze delle gravi accuse ...