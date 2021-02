Marilyn Manson dopo le accuse:”Orribili distorsioni della realtà” (Di martedì 2 febbraio 2021) dopo le accuse dell'attrice Evan Rachel Wood che ha rivelato di essere stata adescata da Marilyn Manson quando era una teenager e di aver subito "Orribili abusi per anni", il cantante replica alle accuse e su Instagram attacca: "Orribili distorsioni della realtà". "Ovviamente la mia arte e la mia vita attirano da tempo controversie, ma queste accuse recenti sono Orribili distorsioni della realtà - ha scritto il cantante sui social - Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali, con partner che la pensavano allo stesso modo. A prescindere dal come, e dal perché, altri ora stanno scegliendo di rappresentare in modo ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 2 febbraio 2021)ledell'attrice Evan Rachel Wood che ha rivelato di essere stata adescata daquando era una teenager e di aver subito "abusi per anni", il cantante replica allee su Instagram attacca: "". "Ovviamente la mia arte e la mia vita attirano da tempo controversie, ma questerecenti sono- ha scritto il cantante sui social - Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali, con partner che la pensavano allo stesso modo. A prescindere dal come, e dal perché, altri ora stanno scegliendo di rappresentare in modo ...

