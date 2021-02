Marilyn Manson accusato di abusi da Evan Rachel Wood | lui nega | l' etichetta lo lascia

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Sono stata vittima diper anni”: questa l’accusa dell’attricenei confronti di. La 33enne star della serie Westworld ha parlato attraverso un post Instagram, riferendosi a “Brian Warner, anche conosciuto nel mondo come”. “Lui ha cominciato ad adescarmi quando ero un’adolescente e ha orribilmente abusato di me per anni. Mi è stato fatto il lavaggio del cervello e sono stata manipolata fino alla sottomissione. Ho smesso di vivere nella paura di ritorsioni, calunnie o ricatti”, ha affermato l’attrice. “Sono qui per smascherare quest’uomo pericoloso e richiamare le molte industrie che gli hanno permesso di farlo, prima che rovini altre vite. Sono con le tante vittime che non staranno più zitte”, ha ...

'Sono stata vittima di abusi per anni': questa l'accusa dell'attrice Evan Rachel Wood nei confronti di. La 33enne star della serie Westworld ha parlato attraverso un post Instagram, riferendosi a 'Brian Warner, anche conosciuto nel mondo come'. 'Lui ha cominciato ad ...ha rotto il silenzio respingendo le accuse di abusi mosse dall'ex fidanzata Evan Rachel Wood che bolla come "un'orribile distorsione della realtà".scrive su Instagram: "...L'attrice: "Ha cominciato ad adescarmi quando ero un'adolescente e ha abusato di me per anni". Il cantante si difende ...«Niente di vero». Il cantante, che Evan Rachel Wood ha detto aver abusato di lei, fisicamente e psicologicamente, ha negato ogni particolare raccontato dall'attrice. Ma altre cinque tra le sue ex hann ...