Mariah Carey denunciata dalla sorella per le rivelazioni contenute nella sua autobiografia

(Di martedì 2 febbraio 2021)famiglia diil detto “i panni sporchi si lavano in famiglia” decisamente non deve valere. Anzi. La popstar, infatti, con le confessioni fatte nel suo libro autobiografico The Meaning ofadesso potrebbe essere costretta a pagare milioni di dollari.e laAlison.La cantante americana è stata infattiAlison, che si è sentita umiliata da quanto rivelato dall’artista nel suo libro e ha chiesto un risarcimento milionario. Il capitolo incriminato X Tutto è cominciato con il ...

Da annie la sorella Alison non si parlano e adesso a discutere delle questioni familiari saranno i legali in tribunale. A quanto riporta Tmz, infatti, Alison ha chiesto 1,25 milioni di dollari ...Nel 2020ha pubblicato la sua autobiografia " The Meaning of" in cui ha messo nero su bianco la sua vita turbolenta, tra abusi, infedeltà, dipendenze e razzismo: " Da bambina avevo ...Da anni Mariah Carey e la sorella Alison non si parlano e adesso a discutere delle questioni familiari saranno i legali in tribunale. A quanto riporta Tmz, infatti, Alison ha chiesto 1,25 milioni di d ...Mariah Carey dovrà affrontare una causa milionaria e a portarla in tribunale sarà la sorella maggiore Alison. Quest’ultima ha accusato la pop star di averla umiliata pubblicamente rivelando alcuni seg ...