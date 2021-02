Mariah Carey denunciata dalla sorella Alison per i contenuti dell’autobiografia: tutti i dettagli (Di martedì 2 febbraio 2021) Mariah Carey denunciata dalla sorella Alison, e il caso si sposta in tribunale. Nel 2020 la popstar di All I Want For Christmas Is You ha pubblicato la sua autobiografia The Meaning Of Mariah Carey e Alison, sua sorella, oggi ritiene che alcuni racconti sulla famiglia riportati tra le pagine del libro non corrispondano al vero. All’interno di The Meaning Of Mariah Carey è presente un capitolo intitolato Dandelion Tea in cui la popstar racconta di quella volta in cui la sorella Alison, che in quel tempo aveva 20 anni, l’avrebbe sedata con una dose massiccia di Valium, l’avrebbe consegnata a un losco che maneggiava un giro di prostituzione e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021), e il caso si sposta in tribunale. Nel 2020 la popstar di All I Want For Christmas Is You ha pubblicato la sua autobiografia The Meaning Of, sua, oggi ritiene che alcuni racconti sulla famiglia riportati tra le pagine del libro non corrispondano al vero. All’interno di The Meaning Ofè presente un capitolo intitolato Dandelion Tea in cui la popstar racconta di quella volta in cui la, che in quel tempo aveva 20 anni, l’avrebbe sedata con una dose massiccia di Valium, l’avrebbe consegnata a un losco che maneggiava un giro di prostituzione e ...

