"Maria Elena Boschi ha litigato con Matteo Renzi. Ha pensato di uscire da Italia viva e aderire al gruppo dei responsabili" (Di martedì 2 febbraio 2021) Secondo il Corriere della sera, Maria Elena Boschi non solo non avrebbe voluto la crisi di governo, ma ha anche litigato con Matteo Renzi e sarebbe stata tentata di unirsi al gruppo dei responsabili in sostegno di Giuseppe Conte. A ricostruire lo scontro tra l'ex ministra e il leader di Italia viva è Fabrizio Roncone. Proprio la Boschi in queste ore sta seguendo i lavori al tavolo sul programma insieme al collega Davide Faraone e il suo nome ritorna in quasi tutti i toto ministri per un nuovo esecutivo. Secondo la ricostruzione del Corriere, la deputata punta a tornare a Palazzo Chigi, ma negli ultimi giorni ha avuto numerose divergenze con Renzi. Si parla di uno scontro molto accesso:

