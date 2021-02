“Maria De Filippi? La verità è che lei…”. Al GF Vip Alda D’Eusanio sferra il suo attacco. Telecamere censurano, ma si è sentito tutto (Di martedì 2 febbraio 2021) Succede di tutto nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e anche in queste ore protagonista in negativo è stata Alda D’Eusanio. Nella puntata in diretta del primo febbraio è stata salvata dal televoto dopo essere stata accusata di razzismo, subendo tra l’altro l’attacco di Mario Balotelli, il quale si è scagliato contro anche la produzione del reality show. Ma la conduttrice televisiva si è resa autrice di un’altra uscita infelice e ad essere stata nominata stavolta è la regina di Mediaset, Maria De Filippi. La gieffina stava dialogando con Dayane Mello e stava provando a rincuorare la modella brasiliana quando ha voluto fare un paragone davvero particolare, che ha lasciato perplessi tutti gli utenti. Una vera e propria punzecchiatura ad una delle presentatrici più note in Italia, che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Succede dinella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ e anche in queste ore protagonista in negativo è stata. Nella puntata in diretta del primo febbraio è stata salvata dal televoto dopo essere stata accusata di razzismo, subendo tra l’altro l’di Mario Balotelli, il quale si è scagliato contro anche la produzione del reality show. Ma la conduttrice televisiva si è resa autrice di un’altra uscita infelice e ad essere stata nominata stavolta è la regina di Mediaset,De. La gieffina stava dialogando con Dayane Mello e stava provando a rincuorare la modella brasiliana quando ha voluto fare un paragone davvero particolare, che ha lasciato perplessi tutti gli utenti. Una vera e propria punzecchiatura ad una delle presentatrici più note in Italia, che non ...

