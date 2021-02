Manuel Careddu massacrato dal branco, confermate le condanne per gli assassini (Di martedì 2 febbraio 2021) . confermate in appello le condanne agli imputati per l’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne massacrato al lago Omodeo, in Sardegna, nel 2018. Ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Sanna. “Una sconfitta per tutti – ha commentato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglia Careddu – Manuel non sarà mai più tra noi “. confermate le sentenze di primo grado per i responsabili del brutale omicidio di Manuel Careddu, il 18enne massacrato a sulle sponde del lago Omodeo (Oristano) l’11 settembre 2018, poi sepolto e ritrovato dopo un mese. Dopo tre ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise d’appello di Cagliari hanno confermato ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) .in appello leagli imputati per l’omicidio di, il 18enneal lago Omodeo, in Sardegna, nel 2018. Ergastolo per Christian Fodde, 30 anni per Riccardo Carta e 16 anni e otto mesi per Matteo Sanna. “Una sconfitta per tutti – ha commentato l’avvocato Gianfranco Piscitelli, legale della famiglianon sarà mai più tra noi “.le sentenze di primo grado per i responsabili del brutale omicidio di, il 18ennea sulle sponde del lago Omodeo (Oristano) l’11 settembre 2018, poi sepolto e ritrovato dopo un mese. Dopo tre ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise d’appello di Cagliari hanno confermato ...

