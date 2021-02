Manchester United-Southampton (martedì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 2 febbraio 2021) Proprio sul più bello la squadra di Ole Gunnar Solskjaer si è fermata perdendo il comando della classifica e consentendo ad un ritrovato Liverpool di rifarsi sotto. La stagione dei Red Devils in Premier League resta comunque ottima, anche perché non sono certo partiti per vincere il titolo. Avversario ideale per riprendere ritmo potrebbe essere InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 2 febbraio 2021) Proprio sul più bello la squadra di Ole Gunnar Solskjaer si è fermata perdendo il comando della classifica e consentendo ad un ritrovato Liverpool di rifarsi sotto. La stagione dei Red Devils in Premier League resta comunque ottima, anche perché non sono certo partiti per vincere il titolo. Avversario ideale per riprendere ritmo potrebbe essere InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Serie A, Juventus - Roma - Lesione al flessore della coscia sinistra per Smalling, Dzeko in panchina

Per l ex Manchester United almeno 15 giorni di stop, con Smalling che salterà sicuramente il big match contro la Juventus di sabato prossimo ( alle 18 all Allianz ) oltre alla gara contro l Udinese e ...

Boca Jrs, UFFICIALE: preso Rojo a titolo definitivo

Commenta per primo Marcos Rojo lascia il Manchester United . Il difensore argentino, vicecampione del Mondo nel 2014, si trasferisce al Boca Juniors a titolo definitivo.

UFFICIALE: Manchester United, Rojo torna in patria. Ha firmato col Boca Juniors TUTTO mercato WEB Roma, Smalling non recupera | Out contro la Juventus

La Roma perde Smalling in difesa in vista del big match contro la Juventus: il giocatore salterà il match a causa di una lesione. Smalling non ce la fa. La Roma sperava di recuperarlo nel big match di ...

Roma, tegola Smalling: lesione al flessore. Ecco quanto starà fuori

6 Brutte notizie per Smalling. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto questa mattina il difensore della Roma hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Per l’ex Manchester U ...

