Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York: la polemica per la scena con Trump (Di martedì 2 febbraio 2021) Polemiche a non finire per il cameo di Donald Trump nello storico sequel di “Mamma ho perso l’aereo”. Il pubblico chiede di cancellare la scena. Nessuno vuole più Donald Trump. L’ex presidente degli Stati Uniti, dopo essere stato bannato da Twitter, Facebook e più o meno qualsiasi altra piattaforma abbia provato ad usare, ora nemmeno il mondo del cinema vuole L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 febbraio 2021) Polemiche a non finire per il cameo di Donaldnello storico sequel di “ho perso”. Il pubblico chiede di cancellare la. Nessuno vuole più Donald. L’ex presidente degli Stati Uniti, dopo essere stato bannato da Twitter, Facebook e più o meno qualsiasi altra piattaforma abbia provato ad usare, ora nemmeno il mondo del cinema vuole L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cineblogit : Stasera in tv: “Mamma ho riperso l’aereo” su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Mamma ho riperso l’aereo” su Italia 1 - zazoomblog : I film in tv martedì 2 febbraio: “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York” su Italia 1 - #martedì… - P_ompeo : RT @loverorlove: Mediaset che sfaciola e trasmette mamma ho riperso l’aereo a febbraio quando noi tutti l’abbiamo atteso invano a Natale..… - P_ompeo : RT @jawaadpower: martedì trasmetteranno su Italia 1 mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a new york -