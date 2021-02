Mamma ho riperso l’aereo: la verità sul cameo con Donald Trump (Di martedì 2 febbraio 2021) Mamma ho riperso l’aereo: tante le curiosità, dall’ex presidente ai luoghi dove fu girato il film. E ora Trump è “scomparso” dalla scena Mamma ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York è il sequel del 1992 del film uscito due anni prima. È un evergreen che stasera sarà trasmesso per l’ennesima volta da Italia 1. Se nel primo film la famiglia partì per Parigi lasciando il piccolo Kevin a casa, questa volta il viaggio è nei confini nazionali, a Miami, ma figlio si perde nell’aeroporto. Vediamo alcune curiosità: Macaulay Culkin interpretò il ragazzino e all’epoca aveva dodici anni. Per girare il secondo film gli offrirono 4,3 milioni di dollari, un record vista l’età. Fece mettere sotto contratto anche Kiernan, il fratello di dieci anni e per girare le scene ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021)ho: tante le curiosità, dall’ex presidente ai luoghi dove fu girato il film. E oraè “scomparso” dalla scenaho perso: mi sono smarrito a New York è il sequel del 1992 del film uscito due anni prima. È un evergreen che stasera sarà trasmesso per l’ennesima volta da Italia 1. Se nel primo film la famiglia partì per Parigi lasciando il piccolo Kevin a casa, questa volta il viaggio è nei confini nazionali, a Miami, ma figlio si perde nell’aeroporto. Vediamo alcune curiosità: Macaulay Culkin interpretò il ragazzino e all’epoca aveva dodici anni. Per girare il secondo film gli offrirono 4,3 milioni di dollari, un record vista l’età. Fece mettere sotto contratto anche Kiernan, il fratello di dieci anni e per girare le scene ...

pintayin : Giorni in cui in tv non fanno nulla e poi oggi fanno: Inter/Juve Daydreamer Mamma ho riperso l’aereo 30 in un se… - TvItaMemories : #StaseraInTv (2 febbraio 2020) #Rai1 - #InterJuve #Rai2 - #STEP #Rai3 - #cartabianca #Rete4 - #FuoriDalCoro… - Ifederik1 : RT @QuiMediaset_it: Nella pellicola con @IncredibleCulk vediamo anche un piccolo cameo dell’ex presidente degli Stati Uniti @POTUS45 #sapev… - Mania48Mania53 : RT @magicaGrmente22: Sono arrivati al ridicolo. Mamma ho riperso l’aereo, mi sono smarrito a New York: la polemica per la scena con Trump… - nugellae : Amici vi segnalo questa sera immotivatamente Italia1 trasmetterà “Mamma ho riperso l’aereo” che ci avanzava dal natale -