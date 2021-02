Maltempo | frane ad Amalfi e nel Cilento | sgomberate diverse famiglie

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) NAPOLI – La protezione civile della Regione Campania è al lavoro, con squadre di tecnici e di volontari, dalle prime ore di questa mattina in costiera Amalfitana e nel Cilento dove a causa delle forti precipitazioni si sono determinati fenomeni di dissesto idrogeologico. La situazione più critica si registra ad Amalfi per una frana che ha interessato la Statale 163 al kilometro 23,700. I vigili del fuoco che coordinano le operazioni sono sul posto anche con l’ausilio di un elicottero. Si è provveduto, in particolare, al recupero di tre famiglie rimaste bloccate in abitazioni situate proprio nei pressi del luogo della frana. Le famiglie sono state tratte in salvo e si trovano in una struttura alberghiera di Amalfi. La statale e la strada di accesso al porto risultano completamente bloccate. Per consentire il rientro a casa degli studenti da Positano sono state predisposte imbarcazioni con il supporto della Capitaneria di Porto. DISAGI A VIBONATI, SGOMBERATE UNA VENTINA DI PERSONE