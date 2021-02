Mafia, 23 fermi in Sicilia. Le intercettazioni (Di martedì 2 febbraio 2021) Blitz antiMafia dei carabinieri del Ros che hanno eseguito fermi nei confronti di 23 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso (Cosa nostra e Stidda), concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale e tentata estorsione. fsc/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 febbraio 2021) Blitz antidei carabinieri del Ros che hanno eseguitonei confronti di 23 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso (Cosa nostra e Stidda), concorso esterno in associazione mafiosa, favoreggiamento personale e tentata estorsione. fsc/com su Il Corriere della Città.

Agenzia_Ansa : #Mafia: colpo a #clan siciliani, 23 fermi, tra questi anche il mandante dell'omicidio di #Livatino. Messina Denaro… - LaStampa : Mafia: colpo a clan siciliani, 22 fermi. C’è anche il mandante del delitto Livatino, in semilibertà aveva riorganiz… - MediasetTgcom24 : Mafia, operazione contro i clan siciliani: 23 fermi #cronacatrapani - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mafia, 23 fermi in Sicilia. Le intercettazioni - - CorriereCitta : Mafia, 23 fermi in Sicilia. Le intercettazioni -