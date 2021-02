M5S | Nesci | ‘scongiurare effetto Carelli | può diventare emorragia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Sono dispiaciuta che il collega ed amico Emilio, con il quale abbiamo condiviso molte battaglie per l’evoluzione del M5s, abbia oggi lasciato il gruppo. Spero ci siano i margine per un ripensamento. Quanto sta accadendo la dice lunga sul clima di queste ore: va scongiurato l’fuga che può trasformarsi in una emorragia”. E’ quanto afferma Dalila, deputato del M5s, animatrice del think tank Parole Guerriere.Sulla soluzione della crisi, osserva, ‘bisogna fare presto, l’importante è dare stabilità al Paese che deve superare una tremenda crisi sanitaria e la conseguente crisi economica. Piano vaccini e utilizzo dei fondi del Recovery Plan devono essere l’obiettivo condiviso dalla nuova maggioranza. Noi restiamo compatti su un Esecutivo con forte identità M5S. Se nel nuovo governo ci sarà ...