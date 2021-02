M5S: Carelli, ‘lascio, Movimento ha perso sua anima’ (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ‘Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima.” Lo afferma il deputato Emilio Carelli, precisando come la sua decisioni arrivi “dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i valori fondativi del M5Stelle nei quali credo e mi riconosco ancora e che continuo a portare nel cuore. Purtroppo il bilancio finale non è positivo”. “Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso, persone sbagliate e incompetenti nei posti sbagliati che non ho condiviso. Ed ogni volta che ho cercato di ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ‘Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del5Stelle. In questo modo dico addio ad unche hala sua anima.” Lo afferma il deputato Emilio, precisando come la sua decisioni arrivi “dopo una lunga riflessione ed un bilancio di questi quasi tre anni trascorsi in Parlamento, durante i quali ho cercato in tutti i modi di contribuire alla crescita e al benessere del Paese e a realizzare i valori fondativi del M5Stelle nei quali credo e mi riconosco ancora e che continuo a portare nel cuore. Purtroppo il bilancio finale non è positivo”. “Troppe volte ho assistito a scelte sbagliate che non ho condiviso,ne sbagliate e incompetenti nei posti sbagliati che non ho condiviso. Ed ogni volta che ho cercato di ...

