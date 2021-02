M5s: Carelli: "Lascio il Movimento. Ha perso la sua anima" (Di martedì 2 febbraio 2021) «Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del Movimento 5Stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima». Lo afferma il deputato Emilio... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 febbraio 2021) «Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal gruppo parlamentare del5Stelle. In questo modo dico addio ad unche hala sua». Lo afferma il deputato Emilio...

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - Adnkronos : #M5S, #Carelli: 'Lascio, Movimento ha perso la sua anima' - La7tv : #tagada +++ @EmilioCarelli esce dal #M5S e va all'opposizione in una nuova componente di #centrodestra denominata '… - salvini_giacomo : Un senatore del M5S dice che per ora, almeno a Palazzo Madama, nessuno seguirà Emilio Carelli. Speranza o realtà?… - fenice_risorta : Azz che botta, é proprio vero che chi ha intelligenza quando capisce chi sono...scappano?????? -