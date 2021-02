M5S | Cammarano | “Frana su Amalfitana | pianificare messa in sicurezza della Statale”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“18 milioni di euro da investire nel progetto di un tunnel che rischia di sventrare la Costiera, ma nessun intervento strutturale per mettere in, una volta per tutte, la163, un’arteria strategica sia dal punto di vista viario che per le notevoli ricadute sul turismo. Ed è solo per un caso fortuito se non stiamo commentando una tragedia. Lache ha interessato questa mattina l’imbocco del tunnel “Matteo Camera” mette a nudo la mancata pianificazione di opere che avrebbero dovuto prevenire eventi come questo, soprattutto perché parliamo di un’area a elevato rischio idrogeologico. Non è possibile che pochi giorni di pioggia siano sistematicamente all’origine di fenomeni di dissesto sull’unica via di collegamento verso un’area identificata come sito Unesco ...