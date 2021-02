L’ultimo valzer al tavolo giallorosso. De Petris: «Renzi ci ha presi in giro…» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cronaca di una morte annunciata. Doveva finire alle 13, il tavolo del programma della fu maggioranza giallorossa. E invece è andato avanti fino a dopo le 18, un’altalena paradossale di stop and go, con i due Renziani Davide Farone e Maria Elena Boschi teleguidati dal capo via whatsapp: in base alla trattativa parallela sui ministeri che conduceva Renzi (con Vito Crimi, Roberto Speranza di Leu e Dario Franceschini), loro alzavano o abbassavano la posta dentro la sala della Lupa. Con … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cronaca di una morte annunciata. Doveva finire alle 13, ildel programma della fu maggioranza giallorossa. E invece è andato avanti fino a dopo le 18, un’altalena paradossale di stop and go, con i dueani Davide Farone e Maria Elena Boschi teleguidati dal capo via whatsapp: in base alla trattativa parallela sui ministeri che conduceva(con Vito Crimi, Roberto Speranza di Leu e Dario Franceschini), loro alzavano o abbassavano la posta dentro la sala della Lupa. Con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Fiorellissimo : RT @lacampiglio: Tra il crollo dei consensi e il taglio dei parlamentari, la maggioranza degli eletti del M5S sa che al prossimo giro non c… - vincenzamignogn : RT @lacampiglio: Tra il crollo dei consensi e il taglio dei parlamentari, la maggioranza degli eletti del M5S sa che al prossimo giro non c… - sciroccoxyz : RT @lacampiglio: Tra il crollo dei consensi e il taglio dei parlamentari, la maggioranza degli eletti del M5S sa che al prossimo giro non c… - lacampiglio : Tra il crollo dei consensi e il taglio dei parlamentari, la maggioranza degli eletti del M5S sa che al prossimo gir… - MarySpes : RT @SereDomenici: @ManuQ24916888 Da telefonino...La gente è davvero masochista, passa in modo disinvolto da un giro di valzer all'altro, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo valzer Partenze, picchi e cali: la «vera» curva dei contagi Corriere Milano