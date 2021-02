Lukaku vs Ibrahimovic, la palla passa alla Procura Federale: ecco cosa rischiano i due (Di martedì 2 febbraio 2021) Sotto la lente di ingrandimento la lite tra Lukaku e Ibrahimovic Spetterà alla Procura Federale presieduta dal Procuratore Giuseppe Chiné mettere – con ogni probabilità – la parola fine alla lite scoppiata tra Lukaku e Ibrahimovic alla fine del primo tempo del derby di Coppa Italia, di settimana scorsa. cosa rischiano i due giocatori? ecco la risposta data dalla Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport in edicola oggi. “Che l’arbitro (Valeri convocato anche lui, ndr) ammetta ora di aver sentito qualcosa, ma di aver deciso di non estrarre comunque il rosso, è praticamente da escludere. Quindi la Procura ... Leggi su intermagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Sotto la lente di ingrandimento la lite traSpetteràpresieduta daltore Giuseppe Chiné mettere – con ogni probabilità – la parola finelite scoppiata trafine del primo tempo del derby di Coppa Italia, di settimana scorsa.i due giocatori?la risposta data dGazzetta dello Sport e Corriere dello Sport in edicola oggi. “Che l’arbitro (Valeri convocato anche lui, ndr) ammetta ora di aver sentito qual, ma di aver deciso di non estrarre comunque il rosso, è praticamente da escludere. Quindi la...

