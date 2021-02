Luigi Pelazza condannato, le Iene pubblicano il servizio incriminato: 'Giudicate voi' (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la condanna per violenza privata inflitta a Luigi Pelazza , le Iene difendono il loro inviato. Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere, poi convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 febbraio 2021) Dopo la condanna per violenza privata inflitta a, ledifendono il loro inviato.è statoa due mesi di carcere, poi convertiti alla pena pecuniaria di 15mila euro,...

ilpost : L’inviato delle “Iene” Luigi Pelazza è stato condannato per violenza privata nel caso che coinvolge la giornalista… - redazioneiene : A causa di questo servizio Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata e ha già ann… - gionatarusso : RT @redazioneiene: A causa di questo servizio Luigi Pelazza è stato condannato a due mesi di carcere per violenza privata e ha già annuncia… - Spartano_78 : RT @Jess3Pinkman88: Quant’è bella la mafia Johnny! #leiene #itaglia Luigi Pelazza condannato per violenza privata. Ecco il 'corpo del rea… - Jess3Pinkman88 : Quant’è bella la mafia Johnny! #leiene #itaglia Luigi Pelazza condannato per violenza privata. Ecco il 'corpo del… -