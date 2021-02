Luigi Capello (LVenture): “Digitalizzazione nel Recovery Plan grande opportunità per l’Italia” (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il tema della Digitalizzazione contenuto nel Recovery Plan può essere una grande opportunità di sviluppo per l’Italia”. È quanto dichiara Luigi Capello, Chief Executive Officer di LVenture Group, holding leader negli investimenti di startup digitali. “Con la consegna all’UE della prima stesura del piano – spiega Cappello – l’Italia ha la possibilità di usufruire di oltre 46 miliardi di euro da investire nella Digitalizzazione e in quella che è, di fatto, una sfida per la modernizzazione del Paese“. Secondo l’esperto, è necessario investire negli asset strategici del Paese e puntare sulla Digitalizzazione della sanità, della pubblica amministrazione e sul rafforzamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Il tema dellacontenuto nelpuò essere unadi sviluppo per”. È quanto dichiara, Chief Executive Officer diGroup, holding leader negli investimenti di startup digitali. “Con la consegna all’UE della prima stesura del piano – spiega Cappello –ha la possibilità di usufruire di oltre 46 miliardi di euro da investire nellae in quella che è, di fatto, una sfida per la modernizzazione del Paese“. Secondo l’esperto, è necessario investire negli asset strategici del Paese e puntare sulladella sanità, della pubblica amministrazione e sul rafforzamento ...

