Ludovica Pagani sbarca in Serie A | annuncio a sorpresa! – FOTO

(Di martedì 2 febbraio 2021)ufficialmente inA: l’a sorpresa della bionda bergamasca che infiamma i social. Ecco quale sarà il suo ruolo.ufficialmente inA, e ad annunciarlo è la stessa show-girl attraverso il propri canali social. La donna di Bergamo, infatti, sarà conduttrice per la piattaforma on line della competizione. L'articolo proviene da Inews.it.

marcovarini : RT @cmdotcom: UFFICIALE: la #SerieA ingaggia #LudovicaPagani FOTO - Big_Boss_JFC : Ludovica #Pagani é stata ufficialmente ingaggiata dalla #SerieA. Notizia che si commenta da sola... - LuigiBevilacq17 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: la #SerieA ingaggia #LudovicaPagani FOTO - enfasiXI : Ludovica Pagani ingaggiata da Sky per meriti sportivi. Assolutamente. - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Adesso posso dormire tranquillo. Tanto il giornalismo sportivo è morto! Rip. UFFICIALE: la Serie A ingaggia Ludovica… -

Commenta per primoinizia la sua avventura con la eSerie A TIM - FIFA21 . La conduttrice e web influencer da oltre 2,6 milioni di followers sarà infatti il volto e la voce del Draft powered by ...Ad accompagnarli in questa avventura e ad annunciarne i nomi saranno il volto e la voce di, che condurrà il live. L'appuntamento con il primo tassello della eSerie A TIM - FIFA21 è ...Ludovica Pagani inizia la sua avventura con la eSerie A TIM | FIFA21. La conduttrice e web influencer da oltre 2,6 milioni di followers sarà infatti il volto e ...La web influencer e conduttrice sarà il volto e la voce del.Draft powered by PlayStation®4 (PS4™), il primo evento fisicodella competizione prodotto da Infront Milano, 1° febbraio 2021 – Da domani Lud ...