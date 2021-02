Luca Larenza | il filo della tradizione diventa trama del futuro

Leggi su gqitalia

(Di martedì 2 febbraio 2021) Peri filati sono il fulcro delle sue collezioni, ma anche di una certasofia di vita, legata ai ritmi lenti, a lavorazioni artigianali e preziose, a gesti antichi che sindano di generazione in generazione. Prima come buyer e poi come designer, questo stilista originario del Sud Italia ha sempre avuto il pallino per la maglieria, cuore di tutte le sue proposte. Per presentare quelle dell'Autunno-Inverno 2021 ha deciso di ritornare alle origini ambientando gli scattisua campagna in un luogo che rispecchia appieno i codicisua estetica, un vero e proprio monumento dell’arte tessile: il MuseoSeta di Belvedere di San Leucio, alle porte di Caserta. Voluto da Re Ferdinando nel 1779 eto patrimonio ...