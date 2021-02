Lombardia, Bertolaso: “Tutti vaccinati entro fine Giugno” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha rivangato il suo impegno a titolo gratuito. E ha fornito i tempi Un atto dovuto, ma soprattutto una strada che sembra essersi sbloccata. Guido Bertolaso, nel corso della conferenza stampa in cui è stato ufficialmente presentato come consulente per il coordinamento del piano vaccinale Covid19 della Lombardia, ha dato le sue prime disposizioni. E quella fondamentale sembra essere questa: tutta la Lombardia sarà vaccinata entro la fine di Giugno. Questi sarebbero i tempi minimi previsti per le vaccinazioni nella Regione, che ora dovrà solamente attendere le disposizioni ufficiali per cominciare. “Vaccineremo 10 milioni di Lombardi entro la fine di ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Il consulente della Regione, Guido, ha rivangato il suo impegno a titolo gratuito. E ha fornito i tempi Un atto dovuto, ma soprattutto una strada che sembra essersi sbloccata. Guido, nel corso della conferenza stampa in cui è stato ufficialmente presentato come consulente per il coordinamento del piano vaccinale Covid19 della, ha dato le sue prime disposizioni. E quella fondamentale sembra essere questa: tutta lasarà vaccinataladi. Questi sarebbero i tempi minimi previsti per le vaccinazioni nella Regione, che ora dovrà solamente attendere le disposizioni ufficiali per cominciare. “Vaccineremo 10 milioni di Lombardiladi ...

matteosalvinimi : Onore al dottor Bertolaso e complimenti a Regione Lombardia per la scelta, altro che Arcuri. - MediasetTgcom24 : Vaccini, Bertolaso coordinatore della Lombardia per la fase 2 #coronavirus - Corriere : Bertolaso: «In Lombardia tutti vaccinati entro giugno, per questo ruolo non prenderò un euro» - Oli_oleaster : RT @fabcet: Faccio il tweet cosi teniamo traccia. 10.5 milioni di Lombardi vaccinati entro Giugno. Ad oggi 300K. Vuol dire fare 70K vaccini… - mmayr5 : RT @SabrinaGalli68: Se #Bertolaso dice che per fine giugno vaccinerà tutta la Lombardia, io ci credo. Se lo dicesse #Arcuri ........???? -