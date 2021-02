“Lo ha deciso il pubblico”. Al GF Vip il verdetto sulla squalifica di Alda D’Eusanio. Ma è bufera (Di martedì 2 febbraio 2021) Impossibile per Alfonso Signorini non parlare della polemica scoppiata nei giorni scorsi fuori dal GF Vip per l’uscita di Alda D’Eusanio. In breve, sabato sera, durante la festa persiana la giornalista e ultima concorrente del reality ha detto “ne**o”, provocando non poco imbarazzo tra i presenti a tavola che hanno subito cambiato argomento. E si sono anche detti preoccupati di possibili provvedimenti disciplinari per quella frase in passato costata la squalifica a Fausto Leali. Nella puntata di lunedì primo febbraio, dunque, il conduttore ha convocato in confessionale la gieffina: “Alda premesso che la parola che tu hai usato una sola volta, ed è giusto sottolinearlo, e resta un’offesa che urta la sensibilità delle persone. Non era indirizzata nei confronti di una persona in particolare, ma contesto conviviale”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Impossibile per Alfonso Signorini non parlare della polemica scoppiata nei giorni scorsi fuori dal GF Vip per l’uscita di. In breve, sabato sera, durante la festa persiana la giornalista e ultima concorrente del reality ha detto “ne**o”, provocando non poco imbarazzo tra i presenti a tavola che hanno subito cambiato argomento. E si sono anche detti preoccupati di possibili provvedimenti disciplinari per quella frase in passato costata laa Fausto Leali. Nella puntata di lunedì primo febbraio, dunque, il conduttore ha convocato in confessionale la gieffina: “premesso che la parola che tu hai usato una sola volta, ed è giusto sottolinearlo, e resta un’offesa che urta la sensibilità delle persone. Non era indirizzata nei confronti di una persona in particolare, ma contesto conviviale”. ...

