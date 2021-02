LIVE – Trento-Metropolitans 92 65-57, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 2 febbraio 2021) La Dolomiti Energia Trento affronta il Metropolitans 92, nella quarta giornata del gruppo F delle Top-16 di Eurocup 2020/2021. In Italia la sfida si è conclusa con la vittoria dei francesi che guidano il girone con un netto bilancio di 3-0, Trento invece con una sola vittoria è attualmente a parimerito con il Partizan Belgrado e la Lokomotiv Kuban. Martedì 2 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Metropolitans 92 65-57 37? – 2/2 di Sanders dalla lunetta. 65-57. 35? – Tripla di Morgan, su assist di Maye! 63-57. 33? – Maye e Williams riprendono Boulogne. 53-53. 32? – Pinault devastante, 5 punti a distanza di pochi istanti. 51-53. FINE TERZO ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) La Dolomiti Energiaaffronta il92, nella quarta giornata del gruppo F delle Top-16 di. In Italia la sfida si è conclusa con la vittoria dei francesi che guidano il girone con un netto bilancio di 3-0,invece con una sola vittoria è attualmente a parimerito con il Partizan Belgrado e la Lokomotiv Kuban. Martedì 2 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA92 65-57 37? – 2/2 di Sanders dalla lunetta. 65-57. 35? – Tripla di Morgan, su assist di Maye! 63-57. 33? – Maye e Williams riprendono Boulogne. 53-53. 32? – Pinault devastante, 5 punti a distanza di pochi istanti. 51-53. FINE TERZO ...

zazoomblog : LIVE – Trento-Metropolitans 92 47-45 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Metropolitans #47-45… - zazoomblog : LIVE – Trento-Metropolitans 92 5-12 Eurocup 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Metropolitans #Eurocup - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #Covid_19 - comunetn : Il #ConsiglioComunale di Trento è convocato in videoconferenza: - martedì 2 febbraio ore 17.30 - mercoledì 3 febbra… -