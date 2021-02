LIVE – Trento-Metropolitans 92 30-26, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 2 febbraio 2021) La Dolomiti Energia Trento fa visita al Metropolitans 92 nella quarta giornata del gruppo F delle Top-16 di Eurocup 2020/2021. In Italia la sfida si è conclusa con la vittoria dei francesi che guidano il girone con un netto bilancio di 3-0, Trento invece con una sola vittoria è attualmente a parimerito con il Partizan Belgrado e la Lokomotiv Kuban. Martedì 2 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire in DIRETTA su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Metropolitans 92 30-26 20? – Tripla di Browne e time-out ospite, a 30” dall’intervallo. 18? – Ginat on fire! Prima un canestro da 2 e poi una tripla importantissima, fase difensiva trentina rivedibile. 27-26. 16? – Michineau porta il match in parità, ... Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) La Dolomiti Energiafa visita al92 nella quarta giornata del gruppo F delle Top-16 di. In Italia la sfida si è conclusa con la vittoria dei francesi che guidano il girone con un netto bilancio di 3-0,invece con una sola vittoria è attualmente a parimerito con il Partizan Belgrado e la Lokomotiv Kuban. Martedì 2 febbraio alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire insu Sportface. AGGIORNA LA92 30-26 20? – Tripla di Browne e time-out ospite, a 30” dall’intervallo. 18? – Ginat on fire! Prima un canestro da 2 e poi una tripla importantissima, fase difensiva trentina rivedibile. 27-26. 16? – Michineau porta il match in parità, ...

