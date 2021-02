LIVE Italia-Francia, ATP Cup in DIRETTA: Fognini e Berrettini sfidano Paire e Monfils. Doppio decisivo? (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match – La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Italia e Francia, valido per la seconda giornata dell’ATP Cup 2021 di tennis. Nella John Cain Arena gli azzurri vogliono proseguire al meglio il oro percorso e conquistare la seconda vittoria nella manifestazione, andando in semifinale. Allo scoccare della mezzanotte Italiana, infatti, proseguirà l’ATP Cup 2021 di tennis: a Melbourne, in Australia, è iniziato il torneo per squadre Nazionali che fa da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale. Anche oggi subito tocca all’Italia, che nel Girone C sfida la Francia. Si inizia con i due singolari: prima i numeri due, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione del confronto Buonasera e bentrovati allatestuale del match tra, valido per la seconda giornata dell’ATP Cup 2021 di tennis. Nella John Cain Arena gli azzurri vogliono proseguire al meglio il oro percorso e conquistare la seconda vittoria nella manifestazione, andando in semifinale. Allo scoccare della mezzanottena, infatti, proseguirà l’ATP Cup 2021 di tennis: a Melbourne, in Australia, è iniziato il torneo per squadre Nazionali che fa da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale. Anche oggi subito tocca all’, che nel Girone C sfida la. Si inizia con i due singolari: prima i numeri due, ...

