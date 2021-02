LIVE Italia-Francia ATP Cup, Fognini-Paire 6-1, 6-5 in DIRETTA: controsorpasso dell’azzurro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-6 In rete il dritto di Fognini, tie break 40-30 Doppio fallo Paire 40-15 Esce la risposta di Fognini 30-15 Il servizio di Paire 15-15 Il rovescio vincente di Fognini 15-0 Ace Paire 6-5 In rete la risposta di Paire 40-0 Ace Fognini 30-0 Il servizio di Fognini 15-0 Servizio e dritto di Fognini 5-5 Fantastico passante di dritto di Fognini!!! Si riapre il set Vantaggio Fognini: sbaglia il rovescio Paire 40-40 Serve and volley di Paire 30-40 In rete il dritto di Fognini 15-40 Regalo di Paire che sbaglia una volèe facile 15-30 Doppio fallo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 In rete il dritto di, tie break 40-30 Doppio fallo40-15 Esce la risposta di30-15 Il servizio di15-15 Il rovescio vincente di15-0 Ace6-5 In rete la risposta di40-0 Ace30-0 Il servizio di15-0 Servizio e dritto di5-5 Fantastico passante di dritto di!!! Si riapre il set Vantaggio: sbaglia il rovescio40-40 Serve and volley di30-40 In rete il dritto di15-40 Regalo diche sbaglia una volèe facile 15-30 Doppio fallo ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Dal M5s c'è stata una inattesa apertura, ma da Italia Viva è arrivato un secco No. - fanpage : Non c'è intesa sui punti, Italia Viva non scioglie riserva sul nome di Conte. - zazoomblog : LIVE Italia-Francia ATP Cup Fognini-Paire 2-1 in DIRETTA: quattro doppi falli del francese arriva il break per l’az… - Juventusreport : Inter Milan vs. Juventus score: Ronaldo gives Juve edge in Coppa Italia semifinal - -