LIVE Italia-Finlandia 5-4 calcio a 5 | Qualificazioni Europei in DIRETTA | Marcelinho riporta davanti gli azzurri per la quinta volta

(Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13’42” MAAAAAAAAAARCELINHO PER IL 5-4! Punizionedell’azzurro che buca un’altraSavolainen sotto le gambe.nuovamente in vantaggio in questo ottovolante di emozioni. 13’44” Ora viene ammonito anche Korsunov, proprio per un fallo da dietro su. La partita si è incattivita. 14’06”viene ammonito per un’entrata scomposta su un avversario. 15’00” Bellarte chiama timeout per cercare di far riordinare le idee ai suoi. 15’06” PAREGGIO CLAMOROSO DELLA, CHE SI PORTA SUL 4-4: blackout degliche perdono palla in fase di costruzione concedendo la possibilità di segnare Kunnas, che non sbaglia. 15’23” LAACCORCIA SUBITO ...