LIVE Italia-Finlandia 3-2 calcio a 5, Qualificazioni Europei in DIRETTA: ancora Nicolodi! Azzurri in vantaggio per la terza volta. Si va all’intervallo (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si va al riposo. 00’00” SI VA all’intervallo: Italia-Finlandia 3-2. Decide per ora la doppietta di Nicolodi. 00’02” Merlim sbroglia una mischia davanti alla porta di Mammarella. 00’51” NIIIIIIIIIIIIIIICOLODI PER IL 3-2! Grande reazione dell’Italia. Marcelinho suolata per l’accorrente Nicolodi che arriva davanti a Savolainen e lo fredda con una conclusione imprendibile. 01’41 E’ UNO SCHEMA: ARRIVA IL 2-2! Sassata di Junno che buca la barriera e batte Mammarella sul “palo coperto” dal muro. 01’45” Punizione per la Finlandia: sul pallone Vanha, che calcerà dal settore destro del campo, oltre la metà campo. 02’11” Salvataggio in scivolata di Marcelinho che chiude in maniera perfetta sul ribaltamento di fronte e la transizione ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi va al riposo. 00’00” SI VA3-2. Decide per ora la doppietta di Nicolodi. 00’02” Merlim sbroglia una mischia davanti alla porta di Mammarella. 00’51” NIIIIIIIIIIIIIIICOLODI PER IL 3-2! Grande reazione dell’. Marcelinho suolata per l’accorrente Nicolodi che arriva davanti a Savolainen e lo fredda con una conclusione imprendibile. 01’41 E’ UNO SCHEMA: ARRIVA IL 2-2! Sassata di Junno che buca la barriera e batte Mammarella sul “palo coperto” dal muro. 01’45” Punizione per la: sul pallone Vanha, che calcerà dal settore destro del campo, oltre la metà campo. 02’11” Salvataggio in scivolata di Marcelinho che chiude in maniera perfetta sul ribaltamento di fronte e la transizione ...

