LIVE Italia-Austria 2-1 ATP Cup, Berrettini/Fognini-Thiem/Novak 6-1, 6-4 in DIRETTA: trionfo al debutto per gli azzurri! (Di martedì 2 febbraio 2021) 4.55. Appuntamento dunque a domani, poco dopo mezzanotte, per la sfida tra Italia e Francia. Grazie per averci seguito e buonanotte! 4.53: L'Italia, dunque, completa la rimonta e batte 2-1 l'Austria e domani ha il match ball per conquistare la semifinale dell'ATP Cup. MVP di oggi indubbiamente Matteo Berrettini, fantastico contro Thiem e bravissimo anche in doppio 4.53: Tutto facile per gli azzurri nel primo set, più complicato il secondo ma Fognini e Berrettini hanno dimostrato di essere più forti di Thiem e Novak 6-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! L'Italia BATTE L'Austria 2-1!!!! Esce la risposta di un Thiem ...

