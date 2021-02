L’Italia gialla e più libera Le prossime due settimane saranno cruciali Il 15 riaprono gli impianti sciistici E sul caso Sardegna il Tar dà ragione al Governo | resta arancione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 febbraio 2021) Al via la zona, da ieri, e al via anche gli assembramenti, dall’altro ieri. Sì, perché, se si può uscire a fare una passeggiata, gli italiani non se lo fanno ripetere due volte. In tutto il paese, con il sole o con la pioggia, in migliaia si sono riversati nei centri storici a passeggiare o a fare acquisti nei negozi. Eppure quelle che abbiamo davanti sono duedeterminanti per decidere su eventuali nuovi alleggerimenti delle misure. In primis per gli spostamenti tra le regioni che, per il momento, sono bloccati fino al 15 febbraio. Lo stesso giorno è fissata la riapertura degliin montagna. Ma anche la ripresa dei concorsi con un massimo di 30 persone. LO SCENARIO. Dopo l’allarme lanciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), Agostino Miozzo ...